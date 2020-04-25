Погба может продолжить карьеру в "Интере"
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может этим летом перейти в "Интер". Об этом сообщает Tuttosport.
По данным источника, руководство миланского клуба уже связалось с агентом француза Мино Райолой, чтобы обсудить детали возможного сотрудничества.
Сам футболист хочет покинуть "красных дьяволов" и готов выступать под руководством Антонио Конте, который возглавляет "Интер".
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18