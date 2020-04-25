Погба может продолжить карьеру в "Интере"

Теги манчестер юнайтединтер миланполь погба

Погба может продолжить карьеру в "Интере"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может этим летом перейти в "Интер". Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, руководство миланского клуба уже связалось с агентом француза Мино Райолой, чтобы обсудить детали возможного сотрудничества.

Сам футболист хочет покинуть "красных дьяволов" и готов выступать под руководством Антонио Конте, который возглавляет "Интер".

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