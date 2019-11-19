Погба может продолжить карьеру в "Ювентусе"

Теги ювентусполь погбаманчестер юнайтедмарио манджукич

Погба может продолжить карьеру в "Ювентусе"

"Ювентус" намерен купить хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, туринский клуб хочет начать подготовку сделки в течение 2-3 недель. Именно в этот период представители "Ювентуса" и "МЮ" должны провести встречу, на которой будут обсуждаться трансфер форварда Марио Манджукича в английский клуб. 33-летний хорват должен перейти в "МЮ" этой зимой.

На этой же встрече стороны определятся с планами "красных дьяволов" на Погба.

Стоит отметить, что сам француз не против перехода в туринский клуб, однако, если "Реал" предложит ему контракт, он откажет "Ювентусу".

Напомним, что Погба играл в составе туринского клуба с 2012 по 2016 год.

А еще: СМИ: Роналду одобрил трансфер Погба в "Ювентус"| http://soccernews.ru
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