Погба может продолжить карьеру в "Ювентусе"
"Ювентус" намерен купить хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Об этом сообщает Tuttosport.
По данным источника, туринский клуб хочет начать подготовку сделки в течение 2-3 недель. Именно в этот период представители "Ювентуса" и "МЮ" должны провести встречу, на которой будут обсуждаться трансфер форварда Марио Манджукича в английский клуб. 33-летний хорват должен перейти в "МЮ" этой зимой.
На этой же встрече стороны определятся с планами "красных дьяволов" на Погба.
Стоит отметить, что сам француз не против перехода в туринский клуб, однако, если "Реал" предложит ему контракт, он откажет "Ювентусу".
Напомним, что Погба играл в составе туринского клуба с 2012 по 2016 год.
А еще: СМИ: Роналду одобрил трансфер Погба в "Ювентус"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|11
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|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
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|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
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|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7