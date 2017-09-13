Погба может пропустить матч с ЦСКА

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что полузащитник Поль Погба получил повреждение в игре с "Базелем" (3:0) в Лиге чемпионов.

"Не знаю, сколько он пропустит. У него мышечная травма. По своему опыту знаю, что в таких случаях выбывают на несколько недель", - сказал наставник.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" 27 сентября играет против ЦСКА. | http://soccernews.ru