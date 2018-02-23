Погба может вернуться в "Ювентус"

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Погба может вернуться в "Ювентус"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может перейти в "Ювентус".

Как сообщает Daily Star, причиной этому является конфликт с наставником "МЮ" Жозе Моуринью.

Отметим, что француз играл за "Ювентус" с 2012 по 2016 год.

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