Погба: "На данный момент очень сложно забить 20 голов даже топовым игрокам"

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Погба: "На данный момент очень сложно забить 20 голов даже топовым игрокам"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, как сложно добиться хорошего результата за сезон. Об этом информирует ICON magazine.

"Сейчас футбол совсем другой. Я вырос на таких легендах, как Алессандро Дель Пьеро, Луиш Фигу, Франческо Тотти и многих других. Они были самыми лучшими в мире, однако не многим удавалось забивать 20 мячей за сезон. Сейчас статистика кажется единственным параметром оценки игры.

На данный момент очень сложно забить 20 голов даже топовым игрокам. Дистанция между топ-командами сократилась, особенно это заметно в ведущих турнирах", - сказал Погба Goal со ссылкой на ICON magazine.

В нынешнем сезоне француз участвовал в 34 матча в АПЛ, забив 13 голов и сделав 9 ассистов.

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