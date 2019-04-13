Погба набрал 21 очко по системе "гол+пас" в АПЛ

Сегодня, 13 апреля, "Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Хэм" (1:0) в матче 34-м тура АПЛ.

В этом матче полузащитник Поль Погба забил первый гол. В нынешнем сезоне он набрал 21 очко (12+9) по системе "гол+пас". Таким образом футболист побил свой рекорд по этому показателю за сезон в чемпионате.

В сезоне-2015/16 в составе "Ювентуса" игрок набрал 20 очков по этой же системе.

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