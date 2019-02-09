Погба набрал рекордное количество очков в системе "гол+пас"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отметился голом в матче 26-го тура чемпионата Англии с "Фулхэмом" (2:0, первый тайм).

Погба набрал 12 (7+5) очков по системе "гол+пас" в 10 играх после того, как Жозе Моуринью ушел в отставку, а на смену ему пришел норвежский специалист Сульшер.

В текущем сезоне Погба участвовал в 23 матчах АПЛ, отметившись 10 голами и 8 ассистами.

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