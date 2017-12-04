Погба: "Надеюсь, игроки "Манчестер Сити" тоже будут получать травмы"

Теги манчестер юнайтедманчестер ситиполь погба

Погба: "Надеюсь, игроки "Манчестер Сити" тоже будут получать травмы"Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, за счет чего его команда может сократить отставание от "Манчестер Сити" в турнирной таблице Премьер-Лиги.

"Конечно, нехорошо говорить такие вещи, но я надеюсь, что игроки "Сити" также будут травмироваться. Если это случится с ними, то сделает их слабее и может помочь нам приблизиться к ним", - цитирует 24-летнего хавбека "красных дьяволов" FootMercato.

Напомним, Погба может получить дисквалификацию на три игры. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 14 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 14 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
Полная таблица

топ-5 тегов