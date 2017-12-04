Погба: "Надеюсь, игроки "Манчестер Сити" тоже будут получать травмы"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, за счет чего его команда может сократить отставание от "Манчестер Сити" в турнирной таблице Премьер-Лиги.

"Конечно, нехорошо говорить такие вещи, но я надеюсь, что игроки "Сити" также будут травмироваться. Если это случится с ними, то сделает их слабее и может помочь нам приблизиться к ним ", - цитирует 24-летнего хавбека "красных дьяволов" FootMercato.

Напомним, Погба может получить дисквалификацию на три игры. | soccernews.ru