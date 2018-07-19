Погба находится на четвертом месте среди трансферных приоритетов "Барселоны"

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Погба находится на четвертом месте среди трансферных приоритетов "Барселоны"Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба находится только на четвертом месте среди трансферных приоритетов каталонской "Барселоны" на текущее лето.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, выше француза в списке потенциальных подписантов "сине-гранатовых" находятся его коллеги по амплуа Френки де Йонг ("Аякс") и Адриан Рабьо (ПСЖ), а также вингер Виллиан ("Челси").

Напомним, "Барселона" готовит солидное предложение по Азару. | soccernews.ru

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