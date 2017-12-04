Погба наказан трёхматчевой дисквалификацией

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Погба наказан трёхматчевой дисквалификацией

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба дисквалифицирован на три матча, сообщает BBC.

По сведениям издания, манкунианский клуб решил не подавать апелляцию на наказание 24-летнего француза.

Таким образом, Погба не сыграет с "Манчестер Сити", "Борнмутом" и "Вест Бромвичем".

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