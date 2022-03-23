Погба намекнул на переход в ПСЖ

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Погба намекнул на переход в ПСЖ

Фото: твиттер Погба\Автор неизвестен

Французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба высказался о своем будущем в контексте возможного перехода в "Пари Сен-Жермен".

"Почему бы и нет? Всегда приятно играть со своими товарищами по команде в национальной команде и клубе", - приводит слова Погба журналист Адриен Греньер со ссылкой на Le Figaro.

Напомним, что соглашение французского игрока с "Манчестер Юнайтед" рассчитано до конца нынешнего сезона и все переговоры о его продлении до сих пор заходили в тупик.

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