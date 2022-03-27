Погба намекнул на уход из "Манчестер Юнайтед"

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Погба намекнул на уход из "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Погба\Автор неизвестен

Полузащитник сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба намекнул, что не хочет больше оставаться в английском клубе.

"По правде говоря, были трудные времена, особенно во время игры за "Юнайтед". Когда я не играю или когда нет результатов, приезд в сборную дает мне импульс.

Сложно оценить сезон, потому что много всего произошло, от смены тренера до моей травмы. Мы больше не боремся за титул, так что оценю нейтрально. Я хочу выигрывать титулы, я хочу играть ради чего-то. Мы ничего не выиграли, что в этом году, что в прошлые. Вот что грустно.

Насчет моего будущего ничего не решено. Я могу принять решение завтра, могу во время трансферного окна. Я хочу прийти в себя и хорошо закончить сезон", – сказал француз.

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