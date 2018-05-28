Погба намерен покинуть "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедполь погба

Погба намерен покинуть "Манчестер Юнайтед"Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба намерен сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

Так, по сведениям Tuttosport, 25-летний хавбек уже попросил своего агента Мино Райолу подыскать ему новую команду. Главными кандидатами на подписание француза называются ПСЖ и туринский "Ювентус".

В завершившемся сезоне Погба забил 6 мячей и сделал 12 результативных передач в 37 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Скоулз хочет видеть в "МЮ" Бэйла и Неймара. | soccernews.ru

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