Погба намерен покинуть "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедювентусмассимилиано аллегриполь погбажозе моуринью

Погба намерен покинуть "Манчестер Юнайтед"Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба намерен покинуть свой клуб, информирует Telelombardia.

По сведениям источника, 25-летний хавбек из-за разногласий с главным тренером своей команды Жозе Моуринью хотел бы вернуться в туринский "Ювентус". Учитывая желание наставника "старой синьоры" Массимилиано Аллегри снова поработать с французом, а также то, что в контракте игрока есть оговорка о его обратном выкупе чемпионом Италии за сумму в 60 миллионов евро, этот трансфер вполне может состояться.

Напомним, "Ювентус" назвал цену на Игуаина. | soccernews.ru

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