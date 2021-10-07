Погба намерен продлить контракт с "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Поля Погба

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба принял решение продлить контракт с клубом.

Как сообщает GFFN со ссылкой на L’Équipe, 28-летний француз уведомил свое окружение об этом решении.

Отмечается, что окружение игрока ожидает, что "МЮ" сделает Погба одним из самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ.

В этом сезоне Погба провел 9 игр, в которых сделал 7 ассистов.

Читайте также: Райола хочет устроить аукцион за Погба между "Реалом" и "Барселоной". | http://soccernews.ru