Погба намерен вернуться к матчу против "Манчестер Сити"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба намерен принять участие в игре с "Манчестер Сити".

Как сообщает TalkSport, 26-летний француз планирует вернуться в общую группу через две недели. Манчестерское дерби запланировано на 8 марта.

Напомним, что в настоящее время Погба восстанавливается после операции на лодыжке.

В этом сезоне Погба успел провести 8 игр, в которых отметился двумя ассистами.

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