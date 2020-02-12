Погба намерен вернуться к матчу против "Манчестер Сити"

Теги манчестер юнайтедполь погбаманчестер сититравмы

Погба намерен вернуться к матчу против "Манчестер Сити"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба намерен принять участие в игре с "Манчестер Сити".

Как сообщает TalkSport, 26-летний француз планирует вернуться в общую группу через две недели. Манчестерское дерби запланировано на 8 марта.

Напомним, что в настоящее время Погба восстанавливается после операции на лодыжке.

В этом сезоне Погба успел провести 8 игр, в которых отметился двумя ассистами.

Читайте также: Стало известно, у кого самая высокая зарплата среди футболистов АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

С сезона 2020/21 Серию А в Лиге Европы будут представлять только два клуба

С сезона 2020/21 Серию А в Лиге Европы будут представлять только два клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 37
7 Эвертон Эвертон 26 36
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
Полная таблица

топ-5 тегов