Погба намерен выбить новый контракт у "Манчестер Юнайтед"

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Погба намерен выбить новый контракт у "Манчестер Юнайтед"Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба намерен выбить новый контракт у своего клуба, информирует The Sunday Mirror.

По сведениям издания, 24-летний хавбек хочет, чтобы "красные дьяволы" повысили ему оклад, после того, как в ближайшее время самым высокооплачиваемым игроком его команды станет Алексис Санчес, трансфер которого из лондонского "Арсенала" должен будет закрыт сегодня-завтра.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" уже достиг соглашения по переходу Санчеса. | soccernews.ru

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