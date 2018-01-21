Погба намерен выбить новый контракт у "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба намерен выбить новый контракт у своего клуба, информирует The Sunday Mirror.

По сведениям издания, 24-летний хавбек хочет, чтобы "красные дьяволы" повысили ему оклад, после того, как в ближайшее время самым высокооплачиваемым игроком его команды станет Алексис Санчес, трансфер которого из лондонского "Арсенала" должен будет закрыт сегодня-завтра.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" уже достиг соглашения по переходу Санчеса. | soccernews.ru