Погба насмешил своим исполнением пенальти

Теги манчестер юнайтедполь погбаэвертон

Погба насмешил своим исполнением пенальти

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отметился голом в матче 10-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (2:1).

Хавбек смешно семенил перед ударом и в итоге выполнил его неудачно. Но сразу после сейва вратаря француз добил мяч в сетку.

В нынешнем сезоне 25-летний Погба провел за "МЮ" 13 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Не пропустите: Погба и Мартиаль принесли "Манчестер Юнайтед" победу над "Эвертоном". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Футбол XXI века: "Ювентус" (2015-2019)

Футбол XXI века: "Ювентус" (2015-2019)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 23 51
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 47
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон Эвертон 24 33
9 Уотфорд Уотфорд 23 33
10 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 24 19
19 Фулхэм Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 24 11
Полная таблица

топ-5 тегов