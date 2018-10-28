Погба насмешил своим исполнением пенальти

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отметился голом в матче 10-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (2:1).

Хавбек смешно семенил перед ударом и в итоге выполнил его неудачно. Но сразу после сейва вратаря француз добил мяч в сетку.

Pogba with the rebound ⚽️ pic.twitter.com/y9WNwl1bVP — Man Utd Vids ⚽️ (@ManUtdTV) 28 октября 2018 г.

В нынешнем сезоне 25-летний Погба провел за "МЮ" 13 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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