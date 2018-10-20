Погба назвал АПЛ "самым интересным чемпионатом"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба считает английскую Премьер-лигу самым интересным чемпионатом.

Напомним. что до возвращения в Англию француз поиграл в Серии А.

"В Премьер-лиге никогда не знаешь, что произойдет. Это самый интересный чемпионат. В один момент ты проигрываешь - 0:2, а затем совершаешь "камбэк" и побеждаешь со счётом 3:2. Игра не закончена, пока не прозвучал финальный свисток. Ситуация всегда может измениться.

Все игроки команды должны быть задействованы: голкипер, нападающий - все. Просто постарайся приложить больше усилий и помочь партнёру рядом с тобой, и увидишь, как в другом эпизоде он сделает всё, чтобы помочь тебе. Когда вижу, что партнер по команде ускоряется, а я вне позиции, стараюсь также ускориться, попытаться помешать сопернику, создать пространство для одноклубника. Мне нравится командный дух, нужно помогать друг другу - только так куются победы", - сказал он.

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