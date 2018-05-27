Погба назвал полузащитников, которые сильнее его

Теги поль погбаманчестер юнайтед

Погба назвал полузащитников, которые сильнее егоПолузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба назвал игроков своего амплуа, которые сильнее его.

"Кто сильнее меня? Иньеста, Модрич, Кроос, Де Брюйне, Силва и даже Абу Диаби. Он был исключительным в "Арсенале", - приводит слова 25-летнего хавбека "красных дьяволов" Bleacher Report Football.

В завершившемся сезоне Погба забил 6 мячей и сделал 12 результативных передач в 37 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" нацелился на голкипера "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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