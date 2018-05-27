Погба назвал полузащитников, которые сильнее его

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба назвал игроков своего амплуа, которые сильнее его.

"Кто сильнее меня? Иньеста, Модрич, Кроос, Де Брюйне, Силва и даже Абу Диаби. Он был исключительным в "Арсенале", - приводит слова 25-летнего хавбека "красных дьяволов" Bleacher Report Football.

В завершившемся сезоне Погба забил 6 мячей и сделал 12 результативных передач в 37 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" нацелился на голкипера "Манчестер Сити". | soccernews.ru