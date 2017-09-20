Погба назвал своих учителей в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба назвал своих учителей в стане "красных дьяволов".

"Я учился у Пола Скоулза и Майкла Каррика. Скоулз больше не может находиться здесь, но, когда я был моложе, я много смотрел на него как на полузащитника.

Сейчас я все еще учусь у Майкла. Он для меня - пример, и я всегда смотрю на него на тренировках. Я слушаю его советы каждый раз перед игрой, он приходит поговорить со мной и просит меня о тех или иных вещах, просит сохранять спокойствие. Честно говоря, он является наставником для меня и тем, на кого я ровняюсь", - цитирует 24-летнего хавбека The Sun.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" интересуется Пеллегрини. | soccernews.ru