Погба не будет продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед"

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Погба не будет продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не планирует продлевать контракт с манчестерским клубом. Об этом сообщает The Mirror.

Нынешнее соглашение француза с клубом рассчитано до 2021 года.

Ранее сообщалось, что 26-летний француз этим летом перейдет в "Реал". Сам Погба был очень заинтересован в трансфере, так как очень хочет выступать в мадридском клубе. Однако переход так и не осуществился.

Таким образом сезон-2019/20 хавбек проведет в "Манчестер Юнайтед". В этом розыгрыше он участвовал в 4 матчах, отметившись 2 ассистами.

Француз перешел в стан "красных дьяволов" летом 2016 года за 106 миллионов евро. На данный момент его трансферная стоимость - 100 миллионов евро. "МЮ" готов отпустить его за 180 миллионов евро.

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