Погба не хочет играть за "Манчестер Юнайтед"

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Погба не хочет играть за "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба восстановился после травмы, однако не возвращается на поле.

По информации Cope, причина кроется в том, что звёздный француз больше не хочет играть за "красных дьяволов".

Поведение 26-летнего футболиста раздражает многих в клубе, поэтому не исключено, что уже зимой "МЮ" попытается избавиться от него.

Интерес к Погба по-прежнему сохраняют мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

Рыночная стоимость хавбека, который в последний раз играл за "Юнайтед" 30 сентября, оценивается в 100 миллионов евро.

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