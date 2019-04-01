Погба не хочет продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед"

1 Теги манчестер юнайтедполь погба

Погба не хочет продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба близок к уходу из клуба, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист отказался вести переговоры с "красными дьяволами" о продлении контракта, который истекает в 2021 году.

За ситуацией следят мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

Погба выступает за "МЮ" с 2016 года, сыграл 133 матча и забил 29 голов.

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Комментарии

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МАДРИД
МАДРИД

Близок к уходу, это когда остаётся год контракта, а у него ещё целых два!

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