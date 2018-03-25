Погба не хочет уходить из "Манчестер Юнайтед"



Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не намерен покидать клуб, сообщает Telefoot.

По сведениям издания, футболист собирается в стане "красных дьяволов", несмотря на конфликт с главным тренером Жозе Моуринью.

Стоит отметить, что в последних матчах 25-летний Погба не выходит на поле в основном составе.

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