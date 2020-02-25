Погба: "Не хочу, чтобы "Ливерпуль" выиграл АПЛ"

1 Теги манчестер юнайтедполь погбаливерпуль

Погба: "Не хочу, чтобы "Ливерпуль" выиграл АПЛ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мыслями о вероятном чемпионстве "Ливерпуля" в текущем сезоне.

Напомним, что "красные" набрали 79 очков в 27 турах АПЛ. Они опережают идущий вторым "Манчестер Сити" на 22 балла.

"Они на голову выше всех остальных. В этом сезоне у них ни одного поражения в чемпионате. Они уже одной рукой держат кубок АПЛ. Как игрок "МЮ", учитывая соперничество между клубами, я не хочу, чтобы "Ливерпуль" выиграл титул. Мы не хотим, чтобы победил кто-либо ещё, кроме нас. Но как любитель футбола и уважительный игрок команды-соперника я должен сказать, что они заслуживают того, чтобы находиться там, где они находятся сейчас. Они даже лучше, чем в прошлом сезоне, когда выиграли Лигу Чемпионов", - цитирует Погба ESPN.

Не пропустите: "Ливерпуль" может выиграть АПЛ меньше, чем через месяц. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Усматриваю в этом троллинг МЮ

Ответить

главное

"Барселоне" придется заплатить огромную сумму в случае трансфера Мане

"Барселоне" придется заплатить огромную сумму в случае трансфера Мане

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов