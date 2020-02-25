Погба: "Не хочу, чтобы "Ливерпуль" выиграл АПЛ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мыслями о вероятном чемпионстве "Ливерпуля" в текущем сезоне.

Напомним, что "красные" набрали 79 очков в 27 турах АПЛ. Они опережают идущий вторым "Манчестер Сити" на 22 балла.

"Они на голову выше всех остальных. В этом сезоне у них ни одного поражения в чемпионате. Они уже одной рукой держат кубок АПЛ. Как игрок "МЮ", учитывая соперничество между клубами, я не хочу, чтобы "Ливерпуль" выиграл титул. Мы не хотим, чтобы победил кто-либо ещё, кроме нас. Но как любитель футбола и уважительный игрок команды-соперника я должен сказать, что они заслуживают того, чтобы находиться там, где они находятся сейчас. Они даже лучше, чем в прошлом сезоне, когда выиграли Лигу Чемпионов", - цитирует Погба ESPN.

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