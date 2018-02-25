Погба не намерен оставаться в "Манчестер Юнайтед" под руководством Моуринью

Хавбек Поль Погба останется в "Манчестер Юнайтед", если клуб уволит Жозе Моуринью.

"Отношения между Моуринью и Погба очень плохие. Поль дал ясно понять, что не останется в клубе, если здесь будет Моуринью" - заявил источник в "МЮ" для издания The Sun.

Ранее сообщалось, что Погба может вернуться в "Ювентус".

Читайте также: СМИ узнали подробности конфликта Моуринью и Погба. | http://soccernews.ru