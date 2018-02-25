Погба не намерен оставаться в "Манчестер Юнайтед" под руководством Моуринью

Теги поль погбаманчестер юнайтеджозе моуринью

Погба не намерен оставаться в "Манчестер Юнайтед" под руководством Моуринью

Хавбек Поль Погба останется в "Манчестер Юнайтед", если клуб уволит Жозе Моуринью.

"Отношения между Моуринью и Погба очень плохие. Поль дал ясно понять, что не останется в клубе, если здесь будет Моуринью" - заявил источник в "МЮ" для издания The Sun.

Ранее сообщалось, что Погба может вернуться в "Ювентус".

Читайте также: СМИ узнали подробности конфликта Моуринью и Погба. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
Полная таблица

топ-5 тегов