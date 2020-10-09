Погба не перейдёт в "Реал"
Руководство мадридского "Реала" окончательно отказалось от идеи подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
По информации AS, появление звёздного француза на "Сантьяго Бернабеу" исключено из-за его высокой зарплаты - 15 миллионов евро в год.
Кроме того, королевскому клубу нужны деньги на приоритетные трансферные цели - Эдуардо Камавинга ("Ренн"), Килиана Мбаппе (ПСЖ) и Эрлинга Холанда ("Боруссия Д").
Сам Погба накануне признался, что мечтает выступать за "Реал".
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|27
|40
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|Вест Хэм Юнайтед
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