Погба не перейдёт в "Реал"

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Погба не перейдёт в "Реал"

Руководство мадридского "Реала" окончательно отказалось от идеи подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

По информации AS, появление звёздного француза на "Сантьяго Бернабеу" исключено из-за его высокой зарплаты - 15 миллионов евро в год.

Кроме того, королевскому клубу нужны деньги на приоритетные трансферные цели - Эдуардо Камавинга ("Ренн"), Килиана Мбаппе (ПСЖ) и Эрлинга Холанда ("Боруссия Д").

Сам Погба накануне признался, что мечтает выступать за "Реал".

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