Погба не покинет "Манчестер Юнайтед" этим летом

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Погба не покинет "Манчестер Юнайтед" этим летом

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, судя по всему, не покинет клуб этим летом.

Как сообщает Calciomercato, ни один из клубов, интересующихся французом, не сможет удовлетворить финансовые аппетиты "МЮ". Напомним, что манкунианцы хотят получить за игрока 200 миллионов евро.

Главными претендентами на Погба являются "Реал" и "Ювентус". Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2021 года.

В прошлом сезоне Погба провел 47 игр, в которых отметился 16 голами и 11 ассистами.

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