Погба не собирается покидать "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не собирается менять клубную прописку, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, 24-летний француз, несмотря на разногласия с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью, относится к португальскому наставнику с огромным уважением и намерен продолжать работать под его руководством.

Ранее сообщалось, что Погба жалеет о своём переходе в "МЮ" и раздумывает над трансфером в мадридский "Реал".

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