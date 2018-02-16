Погба не собирается покидать "Манчестер Юнайтед"

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Погба не собирается покидать "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не собирается менять клубную прописку, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, 24-летний француз, несмотря на разногласия с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью, относится к португальскому наставнику с огромным уважением и намерен продолжать работать под его руководством.

Ранее сообщалось, что Погба жалеет о своём переходе в "МЮ" и раздумывает над трансфером в мадридский "Реал".

Не пропустите: Погба может перейти в "Реал" за 120 милионов евро. | http://soccernews.ru

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