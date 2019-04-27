Погба не собирается участвовать в предсезонном туре Азии с "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедполь погбареал мадрид

Погба не собирается участвовать в предсезонном туре Азии с "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что он не собирается подавать документы для китайской визы, которая будет нужна игрокам для участия в предсезонном туре Азии. Об этом пишет The San.

Напомним, что 20 июля "МЮ" встретится с "Интером", а 25 числа "Красные дьяволы" сразятся с "Тоттенхэмом" в рамках предсезонного турнира Азии.

Скорее всего, Погба не подал документы из-за того, что намерен покинуть команду в летнее трансферное окно. Футболистом интересуется "Реал".

Кроме того, Погба не устраивает нынешний тренер команды. 26-летний француз считает, что Уле-Гунар Сульшер не должен руководить "МЮ" на постоянной основе.

В нынешнем сезоне футболист провел за "МЮ" 44 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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