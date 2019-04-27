Погба не собирается участвовать в предсезонном туре Азии с "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что он не собирается подавать документы для китайской визы, которая будет нужна игрокам для участия в предсезонном туре Азии. Об этом пишет The San.
Напомним, что 20 июля "МЮ" встретится с "Интером", а 25 числа "Красные дьяволы" сразятся с "Тоттенхэмом" в рамках предсезонного турнира Азии.
Скорее всего, Погба не подал документы из-за того, что намерен покинуть команду в летнее трансферное окно. Футболистом интересуется "Реал".
Кроме того, Погба не устраивает нынешний тренер команды. 26-летний француз считает, что Уле-Гунар Сульшер не должен руководить "МЮ" на постоянной основе.
В нынешнем сезоне футболист провел за "МЮ" 44 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|91
|2
|Манчестер Сити
|35
|89
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14