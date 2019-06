Погба не сумел забить необычный штрафной удар. В стенке стояли борцы сумо

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в рекламных целях посетил Японию и выполнил необычный штрафной удар, сообщает The Sun.

Перед футболистом выстроились борцы сумо, на которых были лишь традиционные набедренные повязки. Погба сумел обвести стенку, но голкипер вытащил его удар из верхнего угла.

Paul Pogba taking a free-kick over sumo wrestlers… and WHAT A SAVE! #Pogba #PaulPogba #MUFC pic.twitter.com/CDhkKaVlYS