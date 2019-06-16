Погба не сумел забить необычный штрафной удар. В стенке стояли борцы сумо
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в рекламных целях посетил Японию и выполнил необычный штрафной удар, сообщает The Sun.
Перед футболистом выстроились борцы сумо, на которых были лишь традиционные набедренные повязки. Погба сумел обвести стенку, но голкипер вытащил его удар из верхнего угла.
Paul Pogba taking a free-kick over sumo wrestlers… and WHAT A SAVE! #Pogba #PaulPogba #MUFC pic.twitter.com/CDhkKaVlYS— sntv (@sntvstory) 16 июня 2019 г.
Напомним, что 26-летнего Погба в летнее трансферное окно намерены купить "Ювентус" и "Реал". Сам игрок готов сменить клуб. При этом "Манчестер Юнайтед" рассчитывает на француза и не собирается с ним расставаться.
Не пропустите: СМИ: Погба будет бойкотировать предсезонную подготовку, если "МЮ" не отпустит его в "Реал". | http://soccernews.ru
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|4
|Тоттенхэм
|38
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|5
|Арсенал Лондон
|38
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|Манчестер Юнайтед
|38
|66
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|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
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|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
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|Саутгемптон
|38
|39
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|Брайтон & Хоув Альбион
|38
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|18
|Кардифф Сити
|38
|34
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|Фулхэм
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|Хаддерсфилд Таун
|38
|16