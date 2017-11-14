Погба не сыграет с "Ньюкаслом"

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Погба не сыграет с "Ньюкаслом"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не поможет своей команде в матче 12-го тура АПЛ против "Ньюкасла", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, тренерский штаб "красных дьяволов" не захотел рисковать здоровьем француза, который только восстановился после травмы бедра.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл" состоится 18 ноября в 20:30 по московскому времени.

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