Погба не сыграет с "Севильей"

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Погба не сыграет с "Севильей"

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Севильи", сообщает ESPN.

По сведениям издания, такое решение принял наставник манкунианцев Жозе Моуринью

Стоит отметить, что до этого хавбек не играл в предыдущем матче "МЮ" в Кубке Англии против "Хаддерсфилда" (2:0) из-за болезни.

Ранее сообщалось, что у француза имеется конфликт с Моуринью.

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