Погба недоволен поведением "Реала" и может принять предложение "Ювентуса"

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Погба недоволен поведением "Реала" и может принять предложение "Ювентуса"

Бездействие мадридского "Реала" раздражает полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает AS.

По сведениям издания, звёздный француз ожидал больше настойчивости от королевского клуба в попытках купить его.

26-летний хавбек не собирается оставаться на "Олд Траффорд", а пассивность "бланкос" вынуждает его рассматривать другие варианты продолжения карьеры.

В частности, подписать Погба готов туринский "Ювентус". За своего бывшего игрока "старая синьора" намерена предложить троих футболистов - Блеза Матюиди, Марио Манджукича и Пауло Дибалу.

Не пропустите: Источник: "Манчестер Юнайтед" посмеялся над последним предложением "Реала" по трансферу Погба. | http://soccernews.ru
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