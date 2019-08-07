Погба недоволен поведением "Реала" и может принять предложение "Ювентуса"

Бездействие мадридского "Реала" раздражает полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает AS.

По сведениям издания, звёздный француз ожидал больше настойчивости от королевского клуба в попытках купить его.

26-летний хавбек не собирается оставаться на "Олд Траффорд", а пассивность "бланкос" вынуждает его рассматривать другие варианты продолжения карьеры.

В частности, подписать Погба готов туринский "Ювентус". За своего бывшего игрока "старая синьора" намерена предложить троих футболистов - Блеза Матюиди, Марио Манджукича и Пауло Дибалу.

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