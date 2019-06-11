Погба - о расизме: "Мне грустно, но я не злюсь"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал о своём отношении к расизму в футболе.

"Очень грустно видеть это на футбольном поле. Делать что-то подобное действительно низко. Я много чего слышу, но не реагирую, только улыбаюсь. У меня есть личная история об этом. Однажды во время матча с "Фиорентиной" я просто вышел со скамейки, а люди начали издавать обезьяний звук. Я не мог понять, почему. Я просто дал им свою футболку, и они были очень счастливы, а затем в конце аплодировали мне.

Я просто заставляю людей понять, что мы наслаждаемся спортом и любим играть в футбол. Вы не можете что-то изменить, поскольку данное явление было там в течение долгого времени. Ты пытаешься говорить об этом, но это продолжается. Мне грустно, но я не злюсь. У меня есть китайский друг, итальянский агент, бразильский адвокат, боливийская жена, я француз и гвинеец. Вся жизнь это другая культура. Я просто доволен собой, мне нравится играть в футбол. Это всё, что мне нужно в жизни. Не обращайте внимание на людей, которые ненавидят вас, потому что они просто хотят вывести вас из себя", - приводит слова Погба Football Italia.

Отметим, что с 2012 по 2016 год звёздный француз выступал за "Ювентус", откуда за 105 миллионов евро перебрался в "МЮ".

В минувшем сезоне в Серии А было несколько расистских скандалов. Самым громким стал инцидент с защитником "Наполи" Калиду Кулибали.

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