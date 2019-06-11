Погба - об исламе: "Однажды я помолился с друзьями и почувствовал что-то новое"

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Погба - об исламе: "Однажды я помолился с друзьями и почувствовал что-то новое"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, что для него значит его вера и почему он стал мусульманином. Об этом пишет Daily Mail.

Отметим, что в этом году 26-летний француз совершил паломничество в Мекку.

"Это помогло мне многое понять, сделало меня спокойнее. Я не был рожден мусульманином.

Ислам - это не терроризм. Это очень красиво и каждый может почувствовать связь.

У меня много друзей-мусульман, мы постоянно общаемся. Я часто задавал себе какие-то вопросы и потом стал исследовать. Однажды я помолился с друзьями и почувствовал кое-что новое", - сказал Погба.

Не пропустите: Погба готов вернуться в "Ювентус"| http://soccernews.ru
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