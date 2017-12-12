Погба объяснил, почему он сделал выбор в пользу "Манчестер Юнайтед" перед "Реалом"

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Погба объяснил, почему он сделал выбор в пользу "Манчестер Юнайтед" перед "Реалом"Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба объяснил, почему он сделал выбор в пользу "красных дьяволов" перед мадридским "Реалом" во время своего ухода из туринского "Ювентуса".

"Честно говоря, "Реал" контактировал со мной, и я думал об этом переходе. Но я также держал в уме и "Манчестер Юнайтед", который остался в моем сердце. Это мое сердце мне подсказало сделать такой выбор, я не знаю, почему... Я не знал, что будет со мной в "МЮ", но я принял такое решение, и я не жалею. Я ни разу не пожалел об этом!", - цитирует 24-летнего хавбека football.fr.

Напомним, Гвардиола прокомментировал инцидент после матча против "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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