Погба объяснил свою замену в перерыве матча с "Гранадой"

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба назвал причину своей замены в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы против "Гранады".

Француза убрали с поля в перерыве. Вместо него вышел Донни ван де Бек.

"Меня пытались спровоцировать на вторую жёлтую карточку. Тренер решил, что будет лучше, если я покину поле до удаления", - цитирует Погба BBC.

"МЮ" победил "Гранаду" со счётом 2:0, а звёздный хавбек успел до замены отдать голевой пас.

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