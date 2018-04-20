Погба определился, где хочет играть в следующем сезоне

Теги манчестер юнайтедреал мадридполь погба

Погба определился, где хочет играть в следующем сезоне
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет перейти в мадридский "Реал", сообщает Diario Gol.

По сведениям издания, футболист решил сменить клуб из-за сложных отношений с главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью. Погба намерен играть в одной команде с Криштиану Роналду. Впрочем "Реал" пока не принял решения относительно трансфера Погба.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" готов продать 25-летнего француза не менее, чем за 160 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" определился с ценой на Погба. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Драма на "Хоуторнс": "Вест Бромвич" вырывает ничью у "Ливерпуля"

Драма на "Хоуторнс": "Вест Бромвич" вырывает ничью у "Ливерпуля"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 34 52
8 Лестер Сити 34 44
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Вест Хэм Юнайтед 33 35
15 Хаддерсфилд Таун 34 35
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 34 28
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
Полная таблица

топ-5 тегов