Погба определился, где хочет играть в следующем сезоне



Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет перейти в мадридский "Реал", сообщает Diario Gol.

По сведениям издания, футболист решил сменить клуб из-за сложных отношений с главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью. Погба намерен играть в одной команде с Криштиану Роналду. Впрочем "Реал" пока не принял решения относительно трансфера Погба.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" готов продать 25-летнего француза не менее, чем за 160 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" определился с ценой на Погба. | http://soccernews.ru