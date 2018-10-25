Погба определился с новым клубом
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба намерен вернуться в "Ювентус", сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, хавбек разочарован выступлениями манкунианцев. К тому же, у него конфликт с главным тренером команды Жозе Моуринью.
В этом сезоне 25-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 12 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" начал поиски замены Погба. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 27 января
-
Победный гол Роналду в видеообзоре матча "Лацио" - "Ювентус"
-
ПСЖ разгромил "Ренн" в Лиге благодаря дублю Кавани
-
Бензема вошел в топ-6 бомбардиров в истории "Реала"
-
1
"Реал" одержал третью победу подряд в Примере, обыграв "Эспаньол"
-
"Ювентус" обыграл "Лацио" благодаря голу Роналду
-
"Монако" хочет обменять Тилеманса на хавбека "Лестера"
-
1
Рамос установил личный рекорд
-
"Ювентус" теряет ключевого игрока
-
Неймар пропустит матч Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед"
-
В ПСЖ приняли неожиданное решение по трансферу Паредеса
-
"Челси" вышел в 1/8 финала Кубка Англии
-
Пятое поражение "Интера" в сезоне в видеообзоре матча Серии А против "Торино"
-
"Атлетик" продлил беспроигрышную серию, обыграв "Бетис"
-
Российский футболист набросился на судью, который засчитал гол из офсайда
-
"Интер" потерпел поражение в матче Серии А в Турине
-
"РБ Лейпциг" разгромил "Фортуну" благодаря дублю Поульсена
-
Один из лидеров "Спартака" может перейти в китайский клуб
-
"Интер" летом может потерять одного из ключевых игроков
-
"Лион" выиграл в Лиге 1 благодаря голу экс-игрока "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11