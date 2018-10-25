Погба определился с новым клубом

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Погба определился с новым клубом

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба намерен вернуться в "Ювентус", сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, хавбек разочарован выступлениями манкунианцев. К тому же, у него конфликт с главным тренером команды Жозе Моуринью.

В этом сезоне 25-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 12 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" начал поиски замены Погба. | http://soccernews.ru

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