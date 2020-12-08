Погба определился с приоритетным местом продолжения карьеры

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Погба определился с приоритетным местом продолжения карьеры

Стало известно, где хочет продолжить карьеру полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.

Как сообщает Eurosport, звёздный француз не теряет надежд оказаться в мадридском "Реале".

Ожидается, что представители футболиста свяжутся со "сливочными", чтобы предложить им услуги своего клиента.

В текущем сезоне Погба сыграл за "МЮ" 13 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. Рыночная стоимость игрока - 80 миллионов евро.

Не пропустите: Дешам высказался о будущем Погба в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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