Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба определился со своим будущим, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, звёздный француз решил остаться в своём нынешнем клубе, отказавшись тем самым от перехода в "Барселону".

Теперь Погба намерен попытаться наладить отношения с главным тренером "МЮ" Жозе Моуринью.

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