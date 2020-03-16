Погба определился со своим будущим в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет сменить команду во время летнего трансферного окна.

По информации Calciomercato, приоритет француза - возвращение в "Ювентус". Впрочем, также не исключены варианты с его переходом в "Реал", "Барселону" или ПСЖ.

За звёздного хавбека потенциальному покупателю придётся заплатить не менее 100 миллионов евро.

Напомним, что контракт Погба с "МЮ" истекает в 2021 году, но клуб намерен его продлить ещё на 12 месяцев.

В текущем сезоне на счету игрока всего 8 матчей и 2 ассиста. Он много пропустил из-за травм.

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