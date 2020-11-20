Погба определился со своим будущим в "Манчестер Юнайтед"

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Погба определился со своим будущим в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба планирует уйти в другой клуб, утверждает The Athletic.

По информации источника, звёздный француз готов отработать до конца действующий до июня 2022 года контракт, после чего покинуть команду на правах свободного агента.

Варианты с продажей в зимнее или летнее трансферное окно также устраивают 27-летнего хавбека.

В текущем сезоне Погба сыграл за "МЮ" 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 80 миллионов евро.

Не пропустите: "МЮ" в зимнее трансферное окно готов продать четверых футболистов. | http://soccernews.ru
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