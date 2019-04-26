Погба отказался продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед"
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба принял решение покинуть клуб, сообщает The Sun.
По сведениям издания, агент футболиста Мино Райола отменил переговоры о продлении контракта с английским клубом.
Напомним, что интерес к Погба проявляет мадридский "Реал", который готов заплатить за него 150 миллионов евро. На покупке игрока настаивает главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан.
В нынешнем сезоне 26-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 44 матча во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и сделал 11 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14