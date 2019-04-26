Погба отказался продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед"

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Погба отказался продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед"

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба принял решение покинуть клуб, сообщает The Sun.

По сведениям издания, агент футболиста Мино Райола отменил переговоры о продлении контракта с английским клубом.

Напомним, что интерес к Погба проявляет мадридский "Реал", который готов заплатить за него 150 миллионов евро. На покупке игрока настаивает главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан.

В нынешнем сезоне 26-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 44 матча во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и сделал 11 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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