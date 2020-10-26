Погба откажется выступать за сборную Франции из-за слов Макрона

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба решил уйти из сборной Франции, утверждает The Sun.

По сведениям издания, звёздный хавбек остался крайне разочарован одним из последних заявлений французского президента Эммануэля Макрона.

Глава государства, комментируя жестокое убийство учителя Сэмюэля Пати в пригороде Парижа, сказал, что ислам стал источником международного терроризма.

Эти слова, как пишет источник, очень разочаровали убеждённого мусульманина Погба, вследствие чего он решил больше не выступать за национальную команду.

Игрок "МЮ" защищал цвета "Ле Блё" с 2013 года, сыграл 69 матчей и забил 10 голов. Чемпион мира-2018, вице-чемпион Европы-2016.

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