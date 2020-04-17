Погба ответил на финты Ибрагимовича

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Погба ответил на финты Ибрагимовича

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба продолжил заочную битву с форвардом "Милана" Златаном Ибрагимовичем.

Ранее швед в своём твиттере опубликовал мастер-класс обращения с мячом.

Француз в долгу не остался, показав свои навыки. Соответствующее видео появилось в инстаграме полузащитника.

В текущем сезоне Погба из-за проблем со здоровьем сыграл за "МЮ" только 8 матчей и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Погба признался, что Фергюсон разбил ему сердце. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Карыч
Карыч

Чеканить конечно Погба мастер, как и обезьянничать. А вот в Манчестере, он так и не отработал затраченные на него бабки.

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