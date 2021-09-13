Погба передумал покидать "Манчестер Юнайтед" из-за Роналду
Фото инстаграм Поля Погба
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может продлить контракт с клубом, сообщает The Athletic.
По информации источника, 28-летний футболист передумал уходить из команды после возвращения Криштиану Роналду.
По мнению француза, приход португальского форварда позволит "красным дьяволам" всерьёз претендовать на победу во всех турнирах.
Погба ударно начал новый сезон, сделав 7 ассистов в 4 матчах. Его соглашение с "МЮ" истекает следующим летом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18