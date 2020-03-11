Погба передумал уходить из "Манчестер Юнайтед"
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба больше не хочет уходить их клуба, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, хавбек готов продлить контракт, который действует до лета 2022 года. Француз передумал уходить из клуба, так как ему впечатлила игра португальского полузащитника Бруну Фернандеша, который перешел в "МЮ" в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему Погба проявляет "Ювентус". В нынешнем сезоне он провел восемь матчей и отдал две результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18